إصابة 19 رياضيا في انفجار خلال مارثون بالكاميرون

البلاد- متابعات

أفادت تقارير إعلامية بأن انفجارا وقع في مدينة بويا في جنوب غرب الكاميرون خلال ماراثون وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن 19 رياضيا.

وقال طبيب في غرب الكاميرون، إن 19 رياضيا يتلقون العلاج بعد إصابتهم السبت جراء عدة انفجارات صغيرة خلال سباق عدو في المنطقة التي يقاتل فيها انفصاليون ناطقون بالإنجليزية القوات الحكومية.

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات في بلدة بويا بمنطقة جنوب غرب البلاد حيث كان 529 رياضيا يركضون لصعود أعلى جبل في غرب ووسط إفريقيا في إطار سباق جبل الكاميرون للأمل.

وشارك في السباق رياضيون من شرق ووسط وشمال إفريقيا ومن فرنسا.

وأعلن الجناح المسلح لمجلس “إدارة أمبازونيا” وهي واحدة من جماعات الميليشيات الانفصالية، مسؤوليته عن الانفجارات.

وقال المتحدث باسم الجماعة كابو دانيال في تصريح لوكالة “رويترز”: “هدفنا الأساسي كان قوات النخبة الكاميرونية.. التي كانت تتولى مهمة تأمين الرياضيين. لن نسمح للكاميرون بمواصلة الاحتلال”.