الدولية

إسبانيا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بـ “ماربورغ” المميت

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1444 هـ      25 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

أعلنت السلطات الصحية في منطقة فالنسيا الإسبانية اليوم السبت، اكتشاف أول حالة مشتبه بها مصابة بمرض «ماربورغ» المميت، والذي أدى إلى عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأضافت السلطات الصحية  الإسبانية ، أن رجلًا يبلغ من العمر 34 عامًا، كان مؤخرًا في غينيا الاستوائية، وتم نقله من مستشفى خاص إلى وحدة عزل في مستشفى «لافي» في فالنسيا أثناء إجراء الاختبارات.

ويمكن أن يصل معدل وفيات فيروس ماربورغ إلى 88٪ من المصابين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاجها.

ibrahim

كتب بواسطة

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