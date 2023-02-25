إسبانيا تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بـ “ماربورغ” المميت

البلاد – وكالات

أعلنت السلطات الصحية في منطقة فالنسيا الإسبانية اليوم السبت، اكتشاف أول حالة مشتبه بها مصابة بمرض «ماربورغ» المميت، والذي أدى إلى عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأضافت السلطات الصحية الإسبانية ، أن رجلًا يبلغ من العمر 34 عامًا، كان مؤخرًا في غينيا الاستوائية، وتم نقله من مستشفى خاص إلى وحدة عزل في مستشفى «لافي» في فالنسيا أثناء إجراء الاختبارات.

ويمكن أن يصل معدل وفيات فيروس ماربورغ إلى 88٪ من المصابين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاجها.