زلزال جديد 4.3 ريختر يضرب قونية التركية

البلاد – وكالات

تعرضت ولاية قونية التركية اليوم الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مركزها في منطقة أراغلي على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

وذكرت إدارة الكوارث التركية”أفاد” ، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الزلزال وقع في الساعة 17.01 (14.01 جرينتش).

وأوضحت “آفاد” أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، في الوقت الذي أعلنت ولاية قونية في تغريدة لها، أنها لم تتلق أنباء عن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.

كما ذكرت أن عمليات البحث مستمرة ميدانيا للتأكد من عدم وجود أضرار.

وكانت إدارة الكوارث التركية أعلنت أمس الخميس، عن رصد هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية هاتاي.