الرياضة

شاهد.. العدالة يعبر الخليج بثنائية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1444 هـ      24 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حصد فريق العدالة ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه المستحق على نظيره الخليج، نثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في الأحساء، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس من دوري روشن للمحترفين.

أحرز هدفي فريق العدالة، رينالدو لينيس في الدقيقة 50، وماركوس أنتونسون في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع العدالة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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