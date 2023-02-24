شاهد.. العدالة يعبر الخليج بثنائية في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
حصد فريق العدالة ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه المستحق على نظيره الخليج، نثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في الأحساء، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس من دوري روشن للمحترفين.
🎥 هدف العدالة الأول
⚽️ رينادو لينيس
#️⃣ #العدالة_الخليج #جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/Dkr3e1kP12
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 24, 2023
🎥 هدف العدالة الثاني
⚽️ ماركوس انتونسن
#️⃣ #العدالة_الخليج #جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/pSzp8sC8VL
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 24, 2023
أحرز هدفي فريق العدالة، رينالدو لينيس في الدقيقة 50، وماركوس أنتونسون في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع العدالة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.