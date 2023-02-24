ألبان دو ميول يطمع في تكرار ثنائية كأس السعودية العام الماضي

الجواد “سبجيكتيفست” يعود للسباقات بعد غياب عامين في كأس لونجين البحر الأحمر” تكافؤ”

الرياض- محمد الجليحي

‎يتطلّع المدرّب الفرنسيّ ألبان دو ميول، لتكرار الإنجاز الثنائيّ الذي حقّقه في النسخة الماضية من كأس السعودية، بمشاركته هذا العام في الشوط السعوديّ الدوليّ (تكافؤ 90-110)، وكأس المنيفة (فئة2) الذي ينطلق مساء اليوم الـ24 من فبراير.

‎وحقّق دو ميول الذي يدرّب الجياد العربية والمهجّنة في فرنسا وقطر، المركزين الأول والثاني في الشوط السعوديّ الدوليّ من خلال “لودرديل” و”كينغ شلاع”، وأكمل الثنائية مع “فيرست كلاس” الفائز بكأس المنيفة.

‎وعن هذا الإنجاز قال المدرّب الفرنسيّ: “هل كنتُ واثقًا من أن خيلي ستفوز؟ لا! القصد من سباقات التكافؤ أن تعبُر جميع الخيل خطّ النهاية معًا، لذلك فوجئت للغاية بالحصول على المركزين الأول والثاني”.

‎وأضاف: “لم أكن أعتقد أن “فيرست كلاس” سيؤدّي بشكل جيّد. كنت أعلم أنه حصان جيّد وكان في حالة طيبة، وقد أثبت مستواه في أمريكا من قبل، ولكن على مسافات قصيرة. كنت واثقًا من أنه سيركض بشكل جيّد، لكنّ الفوز كان شيئًا مختلفًا تمامًا”.

‎واختار دو ميول الجوادين “كينغ شلاع” و”هماكي” للمنافسة في الشوط السعوديّ الدوليّ، بينما سيشارك بـ”سلوى” في كأس المنيفة.

‎وعلق قائلًا: “هماكي حصان جميل، ومستواه آخذ في التحسّن، الشوط السعوديّ الدوليّ هو السباق المناسب له. “سلوى” يتحسّن، وفي المرة الماضية، فوجئت قليلًا بأسلوبه في الركض وشَغلِه المركز الثاني، ومستواه تحسّن منذ ذلك الحين، وآمل أن يؤدّي بشكل جيّد”.

‎”سبجيكتيفست” يعود بعد غياب عامين

‎وفي اليوم الثاني، الأخير من السباقات، غدًا السبت الـ25 من فبراير، يتأهّب الجواد “سبجيكتيفست” مع مدرّبه شارلي جونستون للتنافس على كأس لونجين البحر الأحمر (تكافؤ)، بجائزة قدرها 2.5 مليون دولار.

‎ويعدّ هذا الظهور الأولَ للجواد الفائز بكأس الذهب في أسكوت 2021، منذ أن تعرّض لإصابة أبعدته عن الميادين لمدة عامين.

‎وقال المدرب جونستون: “استغرقتْ رحلة إعادة التأهيل 18 شهرًا، ونشعر بارتياح للوصول إلى هذه المرحلة، ونتطلّع جميعًا بشدة لعودته إلى مضمار السباق مرة أخرى”.

‎وختم بقوله: “هناك بعض الأمور المجهولة من حيث إننا غير واثقين للغاية من مستواه قبيل هذه العودة، ومن غير المنصف توقّع نفس المستوى الذي أظهره الجواد قبل 20 شهرًا، ولكن لن يتبيّن ذلك إلا بعد مشاركته في كأس السعودية”.