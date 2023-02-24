الاتحاد الأوروبي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق في أوكرانيا

البلاد – وكالات

حذر الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، من قيام روسيا بشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، مطالبا أوروبا بسرعة ارسال دبابات إلى كييف.

ونقلت صحيفة إل بريديكو الإسبانية عن بوريل في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: “من الواضح أن روسيا ستشن هجومًا ضخما”، مضيفًا أن “أوروبا ستكون في خطر” إذا انتصرت روسيا في الحرب “لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف هناك.”

وأضاف بوريل : “نعلم من الأقمار الصناعية المحيطة بأوكرانيا أن روسيا حشدت طيرانها الاستراتيجي في المطارات، وحالما تسمح الظروف الجوية بذلك، ستواصل روسيا هجومها الذي بدأته بالفعل، لكنها ستفعل ذلك بكثافة أكبر، أوكرانيا جزء من الغرب وبوتين يريد أن يأخذها منا”.

كما أعرب بوريل عن مخاوفه بشأن دور الصين في الصراع، قائلا :” الصين تؤكد أنها لم تسلم أسلحة لروسيا، ولن تفعل ذلك لأن فلسفتها في السياسة الخارجية هي عدم تسليح الدول المتنازعة، سنكون يقظين لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال “.

ويتزامن هذا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس، حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.