أمريكا تتهم روسيا باختطاف 6 آلاف طفل أوكراني

البلاد – وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة في ذكرى الحرب الروسية الأوكرانية إن موسكو اختطفت 6000 طفل أوكراني.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في وضع يده على أوكرانيا بفضل مقاومة الأوكرانيين، مؤكدا دعم “المجتمع الدولي بأغلبيته العظمى لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن روسيا قتلت عشرات الآلاف من الأوكرانيين من النساء والأطفال على مدار عام، مشيرا إلى أن موسكو استخدمت مرتزقة فاجنر في أوكرانيا.

وتابع “لا وجود لسلام في أوكرانيا دون الحصول على السيادة الإقليمية، فأي سلام يضفي الشرعية على استيلاء روسيا على الأرض بالقوة يخالف ميثاق الأمم المتحدة.. يجب منع روسيا من خداعنا بوقف إطلاق نار مؤقت من أجل تجهيز قواتها، فلو تخلينا عن أوكرانيا اليوم فهذا يعني أننا نتخلى عن ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي الـ 15 من فبراير الجاري، أكدت دراسة أمريكية أن روسيا تحتجز أكثر من 6 آلف طفل من أوكرانيا في مخيمات “بهدف إعادة تثقيفهم”، بحسب الدراسة.