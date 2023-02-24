أخطر من زلزال تركيا.. باحثون يحذرون من انفجار بركان “كولومبو”

البلاد – وكالات

حذر باحثون بمعهد في لندن وجامعة أوريجون الأمريكية، من أن زلزال تركيا المدمر يكون بداية لكارثة عالمية تتمثل في بركان يخرج من تحت الماء وهو بركان «كولومبو»، بحسب صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية.

ويتواجد بركان كولومبو على بعد نحو 7 كيلومترات من سانتوريني في اليونان، و500 متر تحت سطح البحر، وهو واحد من أكثر البراكين البحرية نشاطا في العالم، وظهرت دراسة نشرت في 22 أكتوبر 2022 في مجلة« Geochemistry»، أن حجرة الصهارة التي تنمو تحت بركان كولومبو، من الممكن أن تؤدي إلى ثوران بركاني آخر، وغرفة الصهارة يبلغ عرضها نحو 0.6 كم وعمقها 2 كم مع كتلة منصهرة تبلغ 42%، وحجرة الصهارة كانت تنمو بمعدل 4 ملايين متر مكعب سنويا منذ تفجرها في عام 1650.

وتقع رواسب الصهارة بين نحو 2 كيلومتر و4 كيلومترات على الأقل تحت مستوى سطح البحر، وتمثل خطرا كبيرا.