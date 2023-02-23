وطننا أنموذج للأمن الوارف والتلاحم والمكانة المرموقة.. مسيرة زاخرة بالحضارة ورؤية ملهمة للمستقبل الزاهر

الأمير سعود بن نايف: تاريخ عريق لشعب ارتبط بوطنه وقيادته

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن بلادنا ولله الحمد والمنة منذ تأسيسها وهي تسير بخطى ثابتة ونهج قويم جعلها في مقدمة دول العالم، مستعينة بتوفيق الله ثم بتلاحم القيادة والشعب على مر الأزمان، فأصبحت مثالاً يحتذى به في الترابط والتكاتف بين القيادة والشعب لتحقيق مصلحة الوطن ورفاهية المواطنين. وقال سموه:” نستلهم أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم، منذ الدولة السعودية الأولى عام 1727م حتى عهدنا الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-. وأضاف: “مضت ثلاثة قرون كانت مليئة بالتضحيات، وحافلة بالمنجزات، امتدت فيها لبنات البناء من إمام إلى إمام ومن ملك إلى ملك، لتواصل المملكة العربية السعودية ولله الحمد مسيرة التقدم والنماء.

أمير القصيم: نستلهم عُمق الوفاء والوحدة الوطنية

وصف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، هذه المناسبة الوطنية بأنها تمثل اعتزازاً بالجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله قبل ثلاثة قرون، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار. وقال سمو أمير القصيم: يوم التأسيس يوم تاريخي نستلهم منه جيلاً بعد جيل عُمق الوفاء والوحدة الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية، واستمر هذا التلاحم عنواناً بارًزا لعلاقة الشعب بقيادته.

أمير نجران: يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز بعمق تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون لترسي دعائم الوحدة والأمن في المنطقة، مستمدة منهجها من القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منوهاً بما تشهده المملكة في هذا العصر الزاهر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من نمو متسارع، وتطور مطرد، وذات تأثير بمكانتها في القرار العالمي. وبيّن سموه أن ما تعيشه المملكة من خير وفير ونعيم فائض، على أرض آمنة مستقرة، تحت قيادة سخرت ما لديها لخدمة أبنائها، يتطلب حمد الله تعالى وشكره ودعائه أن يحفظ للمملكة ولاة أمرها وشعبها وأمنها وأمانها.

أمير الباحة: الدولة السعودية أسست معاني الوحدة الوطنية

قال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة: إن ذكرى يوم التأسيس، تجسد عراقة تاريخ الدولة السعودية التي نعتز بعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ ثلاثة قرونٍ تحققت خلالها الوحدة بعد الفرقة، وقامت على كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف: “إن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة كل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-”، منوهاً بما شهدته الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل النمو والتطور والقفزات التنموية المتسارعة في مختلف المجالات.

فيصل بن خالد: وطن قوي آمن يُحتذى به

قال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين: “إن يوم التأسيس مناسبة وطنية خالدة، تبعث الفخر في نفس كل مواطن ومواطنة، وهم يستذكرون تفاصيل الملاحم البطولية للآباء والأجداد، وكيف وضعوا اللبنة الأولى لتأسيس الدولة السعودية، على مرتكزات قوية، ومنطلقات ثابتة، أثمرت اليوم عن وطن قوي وآمن، يُحتذى به في الترابط والتكاتف، واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب”. وأضاف: “في هذه الذكرى نستلهم بطولات من أسسوا هذا الكيان الشامخ، بداية من الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود”، منوهاً بما تشهد المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظها الله- ، اللذين توجا جهود الآباء والأجداد بسلسلة إنجازات لا تنتهي، تؤطرها رؤية طموحة “رؤية السعودية 2030”، لترسم ملامح من النهضة والتطور.

محافظ جدة: بطولات مجيدة ورؤية ملهمة

قال الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة: “إن يوم التأسيس، مصدر اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة، نستعيد فيه بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى رحمه الله، كما نستحضر بشعور يملأه الفخر والامتنان النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وِفْق رؤية طموحة وملهمة كان أحد مستهدفاتها إبراز العمق التاريخي للمملكة، وترسيخه في النفوس لتظل ذكرى يوم التأسيس مصدر فخر لأجيال هذا الوطن الشامخ.

أمير الحدود الشمالية: عمق تاريخي وحضارة إنسانية على مدى ثلاثة قرون

قال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إن الدولة السعودية الأولى تمثل الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات.

وأكد: “إن ذكرى يوم التأسيس تؤكد الجذور الراسخة والفخر بالأسس الصلبة، وفرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ، على امتداد الجزيرة العربية، ويمثل مناسبة وطنية كبيرة، تؤكد مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود -رحمة الله -، مروراً بالدولة الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ثم توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- موحد المملكة العربية السعودية، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله -”.

أمير المدينة المنورة: عمق تاريخي ونهضة وتقدم

بمناسبة يوم التأسيس قال الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة: “نعتز كسعوديين بهذه الدولة العظيمة التي أُسّست قبل ثلاثة قرون, وتأتي هذه المناسبة العزيزة لتؤصّل اعتزازنا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة, بكل ما ترمز في مضمونها إلى العمق التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المملكة, وما سطرته تضحيات حكّامها في سبيل توحيد هذا الكيان العظيم, لنستلهم الدروس من هذه المسيرة التي تقود بلادنا بخطوات ثابتة لأطَوار جديدة من النهضة والتقدم والرقي, في خدمة الأرض والإنسان”.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن “يوم التأسيس” يأتي امتداداً لاهتمام القيادة – أيدها الله – لما أصّله الآباء والأجداد من قِيَم خلال رحلة تأسيس وتوحيد الدولة السعودية, مستندةً على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم.