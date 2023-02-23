مايكروسوفت تعتزم الاستغناء عن 120 وظيفة في ألمانيا

البلاد – وكالات

أكدت تقارير أنه في إطار تخفيض الوظائف العالمية لشركة التكنولوجيا،تعتزم مايكروسوفت إلغاء ما يصل إلى 120 وظيفة في ألمانيا.

وأعلنت شركة مايكروسوفت إطلاقها إصدارات جديدة من تطبيقات “بينج” و”إيدج” للهواتف الذكية، التي تتضمن مزايا نظام الذكاء الاصطناعي “تشات بوت”، ومزايا البحث الصوتي.

ويمكن لمستخدمي تطبيق “بينج” إجراء محادثة مع “تشات بوت” إذ يمكنهم إرسال أسئلة عبر الرسائل النصية أو باستخدام أصواتهم، حيث ستعرض الإجابات بنقاط أو بشكل تقليدي بسيط، بحسب تقرير نشره موقع “سي إن بي سي”.

كما أعلنت مايكروسوفت إتاحة “بينج” المدعم بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات سكايب، إذ يمكن للمستخدم إضافة “تشات بوت” ضمن الدردشات الجماعية، وطرح الأسئلة عليه، أكانت أسئلة حول السفر أو الطقس أو آخر العروض على الأجهزة المختلفة. وكانت مايكروسوفت قد أعلنت، في السابع من فبراير، عن “حقبة جديدة” بدأت في مجال البحث على الإنترنت، وفق رئيسها، ساتيا ناديلا.