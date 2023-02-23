خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان برقيات التهاني

الرباط- واس

تلقت القيادة، حفظها الله، مزيداً من برقيات التهاني من قادة الدول الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

فقد هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

كما هنأ سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وهنأ جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ جلالة الملك محمد السادس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال جلالته في برقية بعثها لسمو ولي العهد: أتوجه إلى سموكم بأحر التهاني والتبريكات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة العربية السعودية بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.