الرياضة

الدحيل يتغلب على الشباب ويضرب موعدًا مع الهلال في نصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1444 هـ      23 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تأهل فريق الدحيل القطري إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على نظيره الشباب السعودي 1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس على ستاد الثمامة في الدوحة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
سجل مايكل أولونغا هدفي الفوز للدحيل في الدقيقتين 77 و85، في حين أحرز سعيد الربيعي (90+3) هدف الشباب.

وبذلك ضرب  الدحيل موعدًا مع الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة الأحد المقبل، بعد تغلب الأزرق الهلالي على فولاذ الإيراني بهدف وحيد في ربع نهائي المسابقة.

وبعد فترة جس النبض، كاد الدحيل يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 عندما أرسل ادميلسون جونيور تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على باب المرمى أمام مايكل اولونغا الذي سدد من اللمسة الأولى بجوار القائم.

ورد الشباب بفرصة خطيرة عندما مرر فواز الصقور الكرة خلف المدافعين إلى كارلوس البرتو في وضع انفراد ليسدد محاولة تألق الحارس صلاح زكريا في إبعادها إلى ركلة ركنية (15).

وشهدت الجهة المقابلة تسديدة لاعب الدحيل نام تاي-هي من حافة منطقة الجزاء سيطر عليها الحارس كيم سيونغ-غيو على دفعتين، قبل أن يرسل نام تاي-هي تمريرة بينية إلى اولونغا داخل المنطقة ليسدد محاولة سيطر عليها حارس الشباب (31).

وضاعت فرصة خطيرة على الشباب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما انطلق متعب الحربي في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة متقنة على باب المرمى وصلت إلى كارلوس ليحولها باتجاه المرمى ولكنها ارتدت من حارس الدحيل وتحولت إلى ركلة ركنية.
مع انطلاق الشوط الثاني تواصلت المحاولات المتبادلة بين الفريقين، ولكن الخطورة غابت لبعض الوقت عن المرمى، حيث كانت أبرز الفرص تمريرة بسام الراوي لاعب الدحيل من الجناح الأيمن والتي كادت تغالط الحارس لكنها ارتطمت بالعارضة قبل أن تبتعد عن منطقة الخطر (58).

ورد الشباب من جديد بفرصة عندما أرسل الحربي تمريرة عرضية من الجناح الأيمن ارتقى لها البديل فهد المولد على القائم القريب ولعبها برأسه لتمر فوق العارضة (65).

ولكن الدحيل تمكن أخيراً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 77 إثر ركلة ركنية نفذها نام تاي-هي وتابعها مايكل اولونغا برأسه داخل المرمى.

وعاد اولونغا ليضيف الهدف الثاني للدحيل عندما وصلته تمريرة البديل اسماعيل محمد في وضع انفراد بمواجهة المرمى ليسدد بثقة وهدوء في الشباك (85).

وضغط الشباب في الدقائق المتبقية ليقلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما انطلق فواز اليامي في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية وصلت على القائم أمام سعيد الربيعي ليسدد من اللمسة الأولى في سقف المرمى.

وكان الدحيل قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون السعودي وسيباهان الإيراني و6 لباختاكور الأوزبكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الريان بفارق ركلات الترجيح 7-6 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الوقت الإضافي.

في المقابل، تصدر الشباب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي و4 للجزيرة الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على ناساف الأوزبكي 2-0.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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