الدحيل يتغلب على الشباب ويضرب موعدًا مع الهلال في نصف النهائي

جدة- محمود العوضي
تأهل فريق الدحيل القطري إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على نظيره الشباب السعودي 1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس على ستاد الثمامة في الدوحة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
سجل مايكل أولونغا هدفي الفوز للدحيل في الدقيقتين 77 و85، في حين أحرز سعيد الربيعي (90+3) هدف الشباب.
وبذلك ضرب الدحيل موعدًا مع الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة الأحد المقبل، بعد تغلب الأزرق الهلالي على فولاذ الإيراني بهدف وحيد في ربع نهائي المسابقة.
د77' الهدف الأول لـ #الدحيل_القطري عن طريق أولونغا
الدحيل 1 × 0 الشباب#الدحيل_الشباب#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/lG1fuywXuC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023
وبعد فترة جس النبض، كاد الدحيل يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 عندما أرسل ادميلسون جونيور تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على باب المرمى أمام مايكل اولونغا الذي سدد من اللمسة الأولى بجوار القائم.
ورد الشباب بفرصة خطيرة عندما مرر فواز الصقور الكرة خلف المدافعين إلى كارلوس البرتو في وضع انفراد ليسدد محاولة تألق الحارس صلاح زكريا في إبعادها إلى ركلة ركنية (15).
وشهدت الجهة المقابلة تسديدة لاعب الدحيل نام تاي-هي من حافة منطقة الجزاء سيطر عليها الحارس كيم سيونغ-غيو على دفعتين، قبل أن يرسل نام تاي-هي تمريرة بينية إلى اولونغا داخل المنطقة ليسدد محاولة سيطر عليها حارس الشباب (31).
وضاعت فرصة خطيرة على الشباب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما انطلق متعب الحربي في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة متقنة على باب المرمى وصلت إلى كارلوس ليحولها باتجاه المرمى ولكنها ارتدت من حارس الدحيل وتحولت إلى ركلة ركنية.
مع انطلاق الشوط الثاني تواصلت المحاولات المتبادلة بين الفريقين، ولكن الخطورة غابت لبعض الوقت عن المرمى، حيث كانت أبرز الفرص تمريرة بسام الراوي لاعب الدحيل من الجناح الأيمن والتي كادت تغالط الحارس لكنها ارتطمت بالعارضة قبل أن تبتعد عن منطقة الخطر (58).
د85' الهدف الثاني لـ #الدحيل_القطري عن طريق أولونغا
الدحيل 2 × 0 الشباب#الدحيل_الشباب#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/zbBPXqxVtU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023
ورد الشباب من جديد بفرصة عندما أرسل الحربي تمريرة عرضية من الجناح الأيمن ارتقى لها البديل فهد المولد على القائم القريب ولعبها برأسه لتمر فوق العارضة (65).
ولكن الدحيل تمكن أخيراً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 77 إثر ركلة ركنية نفذها نام تاي-هي وتابعها مايكل اولونغا برأسه داخل المرمى.
وعاد اولونغا ليضيف الهدف الثاني للدحيل عندما وصلته تمريرة البديل اسماعيل محمد في وضع انفراد بمواجهة المرمى ليسدد بثقة وهدوء في الشباك (85).
د90+2' الربيعي.. هدف أول⚽
الدحيل 2 × 1 الشباب#الدحيل_الشباب#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/1JTgGVSSGw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023