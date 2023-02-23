احتفالات فخر واعتزاز

البلاد – مكاتب

شهدت جميع مناطق المملكة أمس (الأربعاء)، احتفالات بمناسبة ذكرى يوم التأسيس بمشاركة مواطنين من كافة الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين.

وشملت الفعاليات برامج تفاعلية، تتضمن رحلة تاريخية معاصرة في قالب تفاعلي، لإبراز الجوانب التاريخية للدولة السعودية منذ تأسيسها، بالإضافة إلى عروض الحرف التقليدية التي زاولها الأجداد منذ القدم، ومشاركة عدد من المتخصصين في مجال العطور والبخور وحياكة الصوف والسدو وغيرها من المنسوجات.



وجاءت فعاليات الليوان في أربع مناطق، الأولى بعنوان (إرثنا العظيم) التي تعرض الحرف اليدوية المرتبطة بتاريخ المنطقة، ومنها السدو والصوف والغزل والنسيج، فيما تعبر منطقة (ترابطنا المجتمعي) عن مشاركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منتجات منها العبايات بهوية سعودية، ومنتجات المشغولات اليدوية والعطور والعطارة، وفي المنطقة الثالثة (تشاركنا قوة) يشارك من خلالها عدد من الحرفيين في النحت وفتل الحبال وخصف سعف النخيل، فيما تقدم المنطقة الرابعة (وحدتنا فخرنا واعتزازنا) عروضا مرئية مرتبطة بتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.

ويقدم مسرح الفعاليات بشكل يومي عروضا في الفلكلور السعودي لمختلف مناطق المملكة منها العروض المتعلقة بالفنون الشعبية في شمال المملكة كالدحة والهجيني والعرضة والربابة، وعروضا موسيقية، ومحاضرات يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمؤرخين، فيما يقدم المعرض التفاعلي معلومات تتعلق بتوثيق تاريخي لمختلف مناطق المملكة والأماكن التاريخية عبر صور فوتوغرافية نادرة وأفلام قصيرة.