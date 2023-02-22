وزير الدفاع يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

الرياض : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأكد سمو وزير الدفاع بهذه المناسبة, أن ذكرى يوم التأسيس تستدعي معها قصصًا وملاحمَ تاريخية، سطّرها أئمةُ وملوكُ هذا الوطن، الذين أسسوا لنا وطنًا شامخًا، ركيزته الإيمان بالله، وقوامه العلم والمعرفة ووحدة الكلمة، حتى بات وطننا -بفضل الله- موطن عز وأمن واستقرار.

وأضاف: “إن وزارة الدفاع تستمد من هذه الذكرى القيم والمعاني الراسخة، وتحكي في مسيرتها ونشأتها ومراحل تطورها مسيرة تاريخ الآباء والأجداد، في الذود عن الوطن والدفاع عنه بعزم وإيمان”.

وتابع سموه: “وبعمق بصيرة قيادتنا الرشيدة، وعزيمة شعبنا، نستكمل تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- مسيرة البناء والنمو والازدهار”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحية فخر وعز، لمنسوبي القوات المسلحة، والأبطال المرابطين على حدود بلادنا، الذين يقدمون تضحيات جليلة فداءً للوطن ووفاءً له ولقيادته؛ لينعم وطننا بالأمن والاستقرار، سائلًا المولى عز وجل النصر والتمكين لهم، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم على قيادتنا عزّها وسؤددها.