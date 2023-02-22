الرياضة

فيديو.. نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في دوري الأبطال

محمد ابو الوفاaccess_time2 / شعبان / 1444 هـ      22 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
نابولي يهزم إنتراخت فرانكفورت

عاد نابولي الإيطالي من ميدان إنتراخت فرانكفورت الألماني بانتصار صعب بنتيجة 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

 

أقيمت المباراة في ملعب أرضية “دوتش بانك بارك” معقل فرانكفورت، أمام قرابة 47 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم البرتغالي آرثر دياز.

 

وسجل هدفي نابولي المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 40، والمدافع الإيطالي جيوفاني دي لورنز في الدقيقة 65.

 

تحين موقعة الإياب بين الفريقين في ملعب “دييغو مارادونا” بمدينة نابولي جنوبي إيطاليا، يوم الأربعاء 15 مارس/ آذار المقبل.

 

شاهد ملخص مباراة نابولي وإنتراخت فرانكفورت 2-0

 

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