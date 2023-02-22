شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 5-2

انتصر ريال مدريد بخمسة أهداف لاثنين على ليفربول سهرة الثلاثاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تقدّم ليفربول أولًا بهدفين نظيفين عن طريق المهاجمين، الأوروغوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 4 و14.

أهداف مدريد ضد ليفربول جاءت سريعًا عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدفين بالدقيقتين 21 و36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

توالت أهداف ريال مدريد ضد ليفربول في الشوط الثاني وأحرز البرازيلي إيدير ميليتاو (47) ثم كريم بنزيمة هدفين بالدقيقتين 55 و67.

شاهد: أهداف ريال مدريد وليفربول 5-2