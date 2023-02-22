الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 5-2

محمد ابو الوفاaccess_time2 / شعبان / 1444 هـ      22 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 5-2

انتصر ريال مدريد بخمسة أهداف لاثنين على ليفربول سهرة الثلاثاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

 

تقدّم ليفربول أولًا بهدفين نظيفين عن طريق المهاجمين، الأوروغوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 4 و14.

 

أهداف مدريد ضد ليفربول جاءت سريعًا عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدفين بالدقيقتين 21 و36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

 

توالت أهداف ريال مدريد ضد ليفربول في الشوط الثاني وأحرز البرازيلي إيدير ميليتاو (47) ثم كريم بنزيمة هدفين بالدقيقتين 55 و67.

 

شاهد: أهداف ريال مدريد وليفربول 5-2

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.