باريس قد يجبر ميسي على “الاعتزال” الدولي

أكّد اللاعب الدولي الفرنسي السابق، لودوفيتش جولي، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد تطلب من أفضل لاعب في العالم 7 مرّات، الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) التقاعد الدولي إذا ما قرر الطرفان إبرام عقد جديد، بسبب تقدّم اللاعب في العمر.

وقال جولي ليومية “لو باريزيان” الفرنسية اليوم الأربعاء: “من المهم ملاحظة أن ميسي لن يستطيع لعب كل المباريات المتاحة. بعد عمر معيّن يصبح الجسد أبطأ في عملية التعافي من آثار المباريات، ربما على المدرب إراحته قبل المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا”.

يضيف جولي الذي زامل ميسي في برشلونة بين 2005 و2007: “يريد ليو الاستمرار مع المنتخب الأرجنتيني، وهذه مشكلة لباريس سان جيرمان. هل ينبغي عليه الاعتزال الدولي من أجل إبرام عقد جديد مع باريس؟ لا أعلم، لكن يجب أن نتحدث في هذه النقطة لأنهما مهمة”.

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وسائل إعلام فرنسية تحدثت بدورها عن استفسارات قدّمها باريس لميسي بشأن معرفة مدى تأثير اللعب الدولي على مسيرته مع النادي. في حين ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بانقضاء الموسم الحالي 2022-2023، ولم يتوصل بعد لاتفاق لتمديد تعاقده.

وسجّل ميسي 16 هدفًا في الموسم الحالي مع النادي الباريسي في كل المسابقات، فضلًا عن تقديم 14 تمريرة حاسمة.



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