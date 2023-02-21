مدير عام الجوازات يشهد تخريج (279) فردًا من مجندات دورة الفرد الأساسي

البلاد : متابعات

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، حفل تخريج ( 279 ) فردًا من مجندات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات.

ونقل الفريق اليحيى تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن، حيث تلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية.