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مدير عام الجوازات يشهد تخريج (279) فردًا من مجندات دورة الفرد الأساسي

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1444 هـ      21 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، حفل تخريج ( 279 ) فردًا من مجندات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات.

ونقل الفريق اليحيى تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن، حيث تلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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