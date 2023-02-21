مجمع صناعي للعربات المدرعة والأنظمة الأرضية

أبوظبي – واس

أعلنت شركة SAMI، الشريك الوطني الرائد في قطاع الصناعات الدفاعية والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية في منطقة الرياض بمدينة الخرج، الذي يهدف إلى توطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم الأنظمة الأرضية بالإضافة إلى اختبار وتأهيل النظم وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة والدعم اللوجيستي المتكامل، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023″، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلى هامش إطلاق المجمع تم توقيع اتفاقية مع شركة غفري أسوشيتس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، فيما مثّل شركة غفري أسوشيتس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يوسف غفري. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها على تصميم المجمع المخصص لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية المتقدمة وتصنيع وتجميع واختبار وصيانة الأنظمة الأرضية، ما يؤدي إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.