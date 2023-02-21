الرياضة سمو وزير الرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الرياضة في جمهورية صربيا

الرياض- البلاد وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، مذكرة تفاهم في العاصمة الرياض، بين وزارة الرياضة في المملكة، ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا، بحضور وزير الرياضة في جمهورية صربيا السيـد زوران جاجيتش، حيث ستسهم الاتفاقية في تعزيز التعـاون المشترك بين الطـرفين في العديد من المجالات ذات العلاقة بالشأن الرياضي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل البرامج بين المؤسسات والهيئات المعنية في كلا البلدين، وكذلك تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بمجالات الرياضة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تكوين كوادر الرياضة، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الطرفين للاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف التخصصات الرياضية، وتبادل تنظيم معسكرات التدريب الرياضية بين الجانبين، من خلال الهيئات والمؤسسات الرياضية واللجان الأولمبية والبارالمبية.