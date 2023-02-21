اليوم.. ناشئو أخضر اليد يواجهون المغرب في البطولة العربية

الرياض- البلاد

يُدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين في الخامسة من مساء اليوم مشاركته في البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة مواليد 2004، بمواجهة نظيره المنتخب المغربي، على صالة الأمير سمية في الأردن، التي تحتضن منافسات البطولة حتى الـ 28 من فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات هي: “السعودية – الأردن – تونس – الكويت – المغرب – العراق” وستلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

واستعد لاعبو أخضر اليد للبطولة من خلال التجمعات الداخلية الأسبوعية التي أقيمت خلال شهري يناير وفبراير 2023م في المنطقة الشرقية، ووقف من خلالها الجهاز الفني على اختيار قائمة اللاعبين النهائية المقرر مشاركتها في البطولة وعددهم 17 لاعبا.

وضمت القائمة اللاعبين التالية أسماؤهم: “حسين الصفواني، أحمد آل سعيد، ، أحمد العبيدي، حسين فريج، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، قاسم آل تركي، ميثم أبو سرير، جواد العباس، مهدي محمود، حسن الفضل، حسين آل مويس، سلمان المعيني، مهدي العباس، أحمد طويلب، عطية الله الحربي”.

ويتولى الإسباني خافيير كاباناس مهمة الإشراف الفني على الأخضر، ومساعد المدرب البرتغالي أندريه تيكسيرا، ومدرب الحراس التونسي أيمن بنيحي، وأخصائي العلاج الطبيعي حسين العبد العلي، والإداري سامي الفضل.