اليوم الثلاثاء.. مستجدات كورونا بالمملكة وحول العالم

الرياض- جدة- البلاد: وكالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كاشفة عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بانخفاض 8 حالات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 829,041 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة، بارتفاع حالة واحدة عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 816,380 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، مقابل 3 حالات أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9,606 حالات وفاة.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة 3,055 حالة.

وحول العالم، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 674 مليونًا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 674 مليونا و11 ألفا و668.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و862 ألفا و893 .

يُشار إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.