الوطنية للإسكان توقّع 30 اتفاقية

البلاد – الرياض

وقعت الوطنية للإسكان ممثلة بالرئيس التنفيذي محمد البطي 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقوداًا استشارية بإجمالي استثمار يتجاوز 24 مليار ريال مع عددٍ من المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك على هامش حفل تدشين ضاحية الفرسان أكبر الضواحي السكنية في المملكة، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وتضمّن الحفل توقيع 18 اتفاقية تطوير عقاري للمرحلة الأولى من الضاحية، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لتنفيذ المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء في الضاحية. كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتطوير المرافق الحيوية ضمن مشاريع الوطنية، و4 عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من ضاحية الفرسان وتنفيذ أعمال البنية التحتية الشاملة.

يذكر أن الوطنية للإسكان أطلقت مؤخراًا ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، وتوفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.