“استعراض الخيول” لشباب حائل احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

البلاد- واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة ‏حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة في منتزه المغواة الترفيهي اليوم فعاليات “استعراض الخيول” التي ينظمها مجلس شباب المنطقة، بمشاركة 125 خيّالا ‏بمناسبة ذكرى يوم التأسيس واستذكاراً لدور الخيل في تأسيس المملكة على يد أئمة وملوك الدولة السعودية، وامتداداً للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل، وتم استعراض الخيل وفق المسارات المحددة .

وثمن سموه لمجلس شباب المنطقة ‏هذه الفعالية التي تعبّر عن مشاعر أبناء ‏المنطقة بمناسبة يوم التأسيس وتجسد التلاحم الوطني.‏

من جهته نوه الأمين العام للمجلس الدكتور جمال الرويضي بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومساندتهما لفعاليات وأنشطة مجلس شباب حائل، مؤكداً أن حضور سمو النائب هو امتداد لتحفيزه للفعاليات ‏الشبابية النوعية احتفالا بيوم التأسيس، مشيداً بمشاركة الشباب في استعراض مهاراتهم وهواياتهم بهذه المناسبة الوطنية.