اختتام المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية 2023 في الرياض

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اختتمت اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023م، أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية 2023م بنسختهِ الأولى، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، وسط مشاركة دوليةٍ كبرى، تمثلت بحضور أعضاء وممثلي منظمة اليونسكو من وزراء الرياضة في العالم، إلى جانب العديد من القيادات الرياضية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز النزاهة والقيم الرياضية والتنافس الشريف، في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرياضة في العالم، وبناء الجسور والعلاقات بين الدول المشاركة، والسعي لخلق رياضةٍ مميزةٍ وصحية في العالم بأكمله.
وشهد المؤتمر إقامة العديد من المعارض المصاحبة، بمشاركة 16 جهة، إضافةً إلى انعقاد العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل، والمتعلقة بالإجراءات القانونية والحوكمة في الجرائم الدولية المتعلقة بالرياضة، وحماية الرياضة من الفساد، وأدوار السلطات الرياضية حول العالم في ملف النزاهة والحوكمة الرياضية، فضلاً عن مناقشة أهم التطورات في مجال النزاهة الرياضية.
وقد استمع الحضور إلى كلماتٍ منوعةٍ من بعض المشاركين في المؤتمر، والتي تمحورت حول أهمية تكاتف جميع الدول، والتزامهم بتحقيق الأهداف السامية للرياضة، وصناعة بيئةٍ رياضية صحية بعيداً عن الآفات، لا سيما وأن الأخلاقيات في الرياضة تعدّ الجوهر القادرَ على تحريكها.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية، يهدف إلى زرع القيم والأخلاق الرياضية، وصناعة رياضةٍ نزيهة، وتعزيز الرؤى المشتركة بين الدول والمنظمات المشـاركة، بما يخدم الرياضة في مختلف أنحاء العالم، ويسهم في خلق التنافس الشريف في المنافسات والأحداث التي تقام على المستويات كافة، المحلية منها والإقليمية، وكذلك القارية والدولية.