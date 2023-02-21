اختتام المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية 2023 في الرياض

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اختتمت اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023م، أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية 2023م بنسختهِ الأولى، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، وسط مشاركة دوليةٍ كبرى، تمثلت بحضور أعضاء وممثلي منظمة اليونسكو من وزراء الرياضة في العالم، إلى جانب العديد من القيادات الرياضية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز النزاهة والقيم الرياضية والتنافس الشريف، في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرياضة في العالم، وبناء الجسور والعلاقات بين الدول المشاركة، والسعي لخلق رياضةٍ مميزةٍ وصحية في العالم بأكمله.