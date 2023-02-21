الرياضة احتفاء بيوم التأسيس.. اتحاد الفروسية يقيم بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز

الرياض- البلاد

تزامنًا مع احتفاء المملكة بيوم التأسيس، يقيم الاتحاد السعودي للفروسية يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2023م بطولة كأس الطريف لقفز الحواجز، التي ستقام في الدرعية.

وتأتي البطولة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة الدرعية والاتحاد السعودي للفروسية، التي تتضمن رعاية الدرعية لبطولات الاتحاد. ويحرص الاتحاد السعودي للفروسية على المشاركة في المناسبات الوطنية وإقامة البطولات والفعاليات التي تتناسب مع الحدث مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس. ويشارك في بطولة كأس الطريف أكثر من 100 فارس وفارسة يتنافسون على ثلاثة أشواط؛ حيث سيكون الشوط الأول مفتوح (1) ارتفاع 100-110 سم، يليه الشوط الثاني مفتوح (2) ارتفاع 115-125 سم، وتختتم البطولة بشوط كأس الطريف ارتفاع 130-140 سم. ويصاحب البطولة فعاليات متعددة تتناسب مع جميع افراد العائلة. يذكر أن التذاكر المطروحة تم حجزها بالكامل، حيث ستحظى البطولة بحضور جماهيري مميز.