وزير الخارجية: المملكة قدمت 7 مليارات دولار مساعدات للمنظمات الدولية خلال 2021

البلاد- متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن السعودية قدّمت مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال عام 2021.

وأشار، خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي انطلق في العاصمة الرياض اليوم، إلى إن المملكة عملت على رفع المعاناة عن الشعوب وأصبحت الأولى في مجال الإغاثة، مؤكدا أن المملكة دأبت على تسخير إمكاناتها لخدمة الإنسانية منذ تأسيسها.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المساعدات الإنسانية تتطلب تعاون المجتمع الدولي لتحقيق الاستجابة العاجلة

وانطلقت اليوم فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي انطلق في العاصمة الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبمشاركة عددٍ من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

ويناقش المنتدى، الذي يشارك فيه مسؤولون سعوديون ودوليون، حشد الموارد للتعامل مع الكوارث والأزمات القادمة، ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً، ووضع الحلول العلمية المبتكرة والمستدامة في مجال العمل الإنساني.

كما يبحث المنتدى، طرق الاستجابة الناجحة المعمول بها في السياق الإنساني لإحداث تغييرات ذات قيمة وتقديم المساعدة بشكل أكثر جودة وكفاءة.