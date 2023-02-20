نصائح غذائية لتجنب النقرس والحد من أعراضه

البلاد- متابعات

يعد مرض النقرس من الأمراض التي تتسبب في مشكلات كثيرة للمريض، خاصة إذا لم يلتزم بنظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وخالٍ تمامًا من حمض اليوريك، للسيطرة على الأعراض ومنعها من التفاقم.

ووفقًا لموقع “WebMD” فإن مريض النقرس يجب عليه اتباع النصائح الغذائية التالية، للشعور بالتحسن:

– تناول المزيد الحبوب الكاملة، لإمداد الجسم بجرعة جيدة من الكربوهيدرات الصحية.

– تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز.

– شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا.

– التقليل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم.

– عدم تناول حلويات اللحوم، مثل الكبدة والكلاوي، لأنها تتسبب في ارتفاع حمض اليوريك في الجسم.

– تناول اللحوم قليل الدسم، مثل الدواجن.

– تناول حصص معتدلة من الأسماك.

– الابتعاد عن الأطعمة المحلاة بالسكر، مثل حبوب الإفطار والمخبوزات والحلويات.

– تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الخضراوات والفواكه، لخفض مستويات حمض اليوريك في الجسم.

– شرب القهوة باعتدال يوميًا، لأنها تخفض من خطر الإصابة بالنقرس.