ندوة للارتقاء بقطاع الأفلام

البلاد ـ الرياض

نظّمت هيئة الأفلام في مدينة الرياض، ورشة بعنوان «المعارف السينمائية ونظريات الفيلم» تناولت الكتابات والدراسات والمدارس النقدية السينمائية، ونظريات نقد السينما وجمالياتها، وسط حضور ومشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما بالمملكة.

واستهلت الجلسة الأولى التي قدمها طارق الخواجي، وحملت عنوان «الكتابات والدراسات والمدارس النقدية السينمائية»، بالحديث عن ثلاثة أنواع لكتابات النظريات النقدية من حيث الفئة المستهدفة وهي الكتابات الجماهيرية، والمقالات الشعبية، والكتابات الموجهة لهواة السينما والمهتمين بها، والكتابات النظرية الجمالية والأكاديمية.

وأشار إلى أن النوع الأول من الكتابات تمثل السواد الأعظم من إصدارات السينما، وتركز على النجوم المشهورة، وتعرض الجانب السطحي والأفقي من الفيلم، ولا تشكل تكلفاً للقارئ، وتشتهر بأنها عاطفية ومضللة، وتحمل طابعاً وقتياً، فيما عرف عن النوع الثاني من الكتابات هيمنة المخرج فيها، وتركيزها على دراسات أجناس وتاريخ السينما، كما أن لها حضوراً لافتاً ضمن المجلات والدوريات والمقالات الطويلة.

وبين أن النوع الثالث من الكتابات يعد أقل حضوراً، رغم أنه كان يحظى بمتابعة كبيرة في السابق، وينتمي مؤلفوها إلى روسيا وأوروبا في الأغلب بسبب الزخم الفلسفي والبحث الفكري.

يذكر أن الورشة التي تقام ضمن الشراكة الإعلامية لهيئة الأفلام مع موقع سوليوود، تأتي ضمن سلسلة الورش الدورية التي تنظمها الهيئة في إطار جهودها للارتقاء بقطاع الأفلام والعاملين فيه، من خلال مناقشة أبرز المواضيع المهمة في كيفية تطوير مهارات الهواة والمحترفين في المجال، مع طرح التحديات التي تواجههم وطرق التغلب عليها وتحويلها إلى فرص يمكن استثمارها لتكون من التجارب الناجحة.