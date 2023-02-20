موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023

جدة- محمود العوضي
تحددت أطراف الدور ربع النهائي لنسخة 2022-23 من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، التي تقام في قطر حتى 26 فبراير 2023 بنظام التجمع.
فقد تأهلت 4 فرق لهذا الدور. وكان الدحيل القطري كان أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة بعد فوزه على مواطنه الريان، فيما تمكن الشباب السعودي من تخطي عقبة ناساف الأوزبكي ليضمن مقعدًا في ربع النهائي. وخرج الفيصلي أمام فولاذ الإيراني، وأطاح الهلال السعودي بشباب أهلي دبي الإماراتي 1/3.
* موعد قرعة ربع النهائي..
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب ستجرى غدًا الثلاثاء 21 فبراير 2023 في ملعب الثمامة بقطر، وتُقام القرعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت قطر والسعودية.
ولا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد. وستحدد القرعة مسارات الفرق المشاركة في ربع النهائي وحتى النهائي، ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا يوم الخميس المقبل 23 فبراير 2023، على أن تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم الأحد 26 فبراير 2023.