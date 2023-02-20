المحليات

مقاعد للسعوديين

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1444 هـ      20 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

بحث الملحق الثقافي السعودي في لندن الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، تأمين مقاعد للطلبة السعوديين في جامعة مانشستر في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من جامعة مانشستر لمقر الملحقية الثقافية السعودية في لندن بقيادة عميد كلية العلوم الطبية للشؤون الدولية البروفيسور كيث برينان وحضور مجموعة من القيادات في الجامعة.

وبحث الجانبين أوجه التعاون المشترك بين جامعة مانشستر والمؤسسات التعليمية والجامعات في المملكة العربية السعودية، كما جرى دراسة اتفاقيات مستقبلية في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض تهيئةً لإبرام هذه الاتفاقيات وتوقيعها بعد صياغتها بحيث يتم تأمين مقاعد للطلبة السعوديين في هذه المجالات الأربعة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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