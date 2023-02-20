في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب.. الرئيس الأميركي يقوم بزيارة “مفاجئة” لأوكرانيا

البلاد- متابعات

في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى كييف في “زيارة مفاجئة”، قبل توجهه إلى بولندا.

وقال البيت الأبيض إن زيارة بايدن إلى كييف تأكيد على التزامنا الثابت بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن تقديم دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار ستعلن الثلاثاء، وإن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا سيتضمن ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة، وفقا لرويترز.

وأضاف أنه عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئا، وسنعلن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

وكان البيت الأبيض قد أكد مساء الأحد أن بايدن لا يخطط لزيارة كييف.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن القائد العام سيعلن دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا أثناء وجوده في بولندا المجاورة، والتي من المقرر أن يصلها صباح الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

وتابع أن “الولايات المتحدة في المقدمة على مستوى العالم من حيث المساهمات – سواء كانت مساعدات إنسانية أو أسلحة عسكرية لأوكرانيا- وسنواصل استخدام قوتنا الجماعية لحشد العالم، لحشد الدعم لأوكرانيا.