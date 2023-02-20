متابعات

عالم زلازل تركي يحذر من “سرعة الإعمار”.. تعرف على السبب

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1444 هـ      20 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

حذر عالم زلازل تركي، الاثنين، من الإقدام سريعًا على بناء منشآت خرسانية في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير.

وفي بيان حول الأنشطة في منطقة الزلزال، قال عالم الزلازل التركي ناجي جورور: “إذا لم تستخدم الخرسانة المسلحة مسبقة الصب، والمعدة منذ فترة، فلا تلجأوا لصب الخرسانة في الإنشاءات إلا بعد فترة من الوقت، لأن توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة تحدث في كثير من الأحيان، وفق “العربية نت”

وأكد جورور أن هذه الهزات الارتدادية تسبب شروخاً صغيرة، وتشققات وضعفا في الخرسانة المصبوبة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد بإعادة إعمار المناطق المدمرة من الزلزال في 10 ولايات تركية خلال عام.

وأضاف أن السلطات التركية تخطط لإعادة بناء 30 ألف منزل في المناطق المتضررة من الزلزال ابتداءً من شهر مارس.

وتتواصل حاليا أعمال إزالة الحطام بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8، وتبعه مئات الهزات الارتدادية.

ibrahim

كتب بواسطة

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