شاهد.. الهلال يُقصي شباب الأهلي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

جدة – هلال سلمان
تأهل فريق الهلال إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (3-1) على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.
بدأ شباب الأهلي بالضغط على مرمى الهلال مبكرًا، وأنقذ المعيوف كرة خطرة من كارتابيا ثم أهدر عبدالعزيز هيكل كرة أمام المرمى، لكن الهلال افتتح التسجيل بواسطة النيجيري إيغالو الذي راوغ مدافع شباب الأهلي وسدد بيسراه في شباك الحارس ماجد ناصر في الدقيقة 17، وبعدها استحوذ الهلال على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه، ومرت تسديدة الأوزبكي جانييف قريبة من مرمى الهلال من ركلة حرة مباشرة.
هدددددف!⚽️
د17' الهدف الأول لـ الهلال عن طريق ايغالو
الهلال 1 × 0 شباب الأهلي#الهلال_شباب_الاهلي | #SSC pic.twitter.com/1B5SBTCxUk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 20, 2023
ثم كاد الفريق الإماراتي أن يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن المعيوف تصدى لرأسية هيكل قبل أن يبعدها الدفاع.
وفي الشوط الثاني، تواصل الضغط الهلالي وسط مرتدات شكلت بعض الخطورة من شباب الأهلي، وأهدر إيغالو ثم ماريغا كرتين خطرتين، وعاد المعيوف لينقذ مرمى الهلال من ركلة حرة مباشرة سددها السوري عمر خريبين (د 68)، ونجح الهلال في تعزيز تقدمه برأسية على دفعتين من الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بعد كرة حرة نفذها فييتو (د 73).
هدددددف!⚽️
د73' الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق جانغ
الهلال 2 × 0 شباب الأهلي#الهلال_شباب_الاهلي | #SSC pic.twitter.com/hmncHQs6HC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 20, 2023
د79' الهدف الثالث لـ الهلال عن طريق فييتو
الهلال 3 × 0 شباب الأهلي#الهلال_شباب_الاهلي | #SSC pic.twitter.com/aSMesLVa94
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 20, 2023
د86' الهدف الأول لـ شباب الأهلي عن طريق عمر خربين
الهلال 3 × 1 شباب الأهلي#الهلال_شباب_الاهلي | #SSC pic.twitter.com/AgTeIY45yT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 20, 2023
وشهدت الدقيقة 75 مشاركة القائد سلمان الفرج لأول مرة بعد غياب طويل، حيث ابتعد منذ مباراة الأخضر مع الأرجنتين في مونديال قطر، حيث نزل مكان إيغالو، وسجل فييتو الثالث بعد كرة بالكعب من سالم حول اتجاهها الأرجنتيني داخل المرمى (د 79)، وقلص خريبين النتيجة بتسديدة قوية (د 86)، وأجرى دياز عدة تغييرات قبيل نهاية المباراة، لكن النتيجة ظلت على حالها ليتأهل الهلال إلى ربع نهائي البطولة.
جماهير الهلال تحتفل بتقدم فريقها 🔵#الهلال_شباب_الاهلي | #SSC pic.twitter.com/jnXQ9LOcvf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 20, 2023