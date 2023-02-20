الرياضة

شاهد.. الهلال يُقصي شباب الأهلي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1444 هـ      20 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان

تأهل فريق الهلال إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (3-1) على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

بدأ شباب الأهلي بالضغط على مرمى الهلال مبكرًا، وأنقذ المعيوف كرة خطرة من كارتابيا ثم أهدر عبدالعزيز هيكل كرة أمام المرمى، لكن الهلال افتتح التسجيل بواسطة النيجيري إيغالو الذي راوغ مدافع شباب الأهلي وسدد بيسراه في شباك الحارس ماجد ناصر في الدقيقة 17، وبعدها استحوذ الهلال على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه، ومرت تسديدة الأوزبكي جانييف قريبة من مرمى الهلال من ركلة حرة مباشرة.

ثم كاد الفريق الإماراتي أن يعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن المعيوف تصدى لرأسية هيكل قبل أن يبعدها الدفاع.

وفي الشوط الثاني، تواصل الضغط الهلالي وسط مرتدات شكلت بعض الخطورة من شباب الأهلي، وأهدر إيغالو ثم ماريغا كرتين خطرتين، وعاد المعيوف لينقذ مرمى الهلال من ركلة حرة مباشرة سددها السوري عمر خريبين (د 68)، ونجح الهلال في تعزيز تقدمه برأسية على دفعتين من الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بعد كرة حرة نفذها فييتو (د 73).

وشهدت الدقيقة 75 مشاركة القائد سلمان الفرج لأول مرة بعد غياب طويل، حيث ابتعد منذ مباراة الأخضر مع الأرجنتين في مونديال قطر، حيث نزل مكان إيغالو، وسجل فييتو الثالث بعد كرة بالكعب من سالم حول اتجاهها الأرجنتيني داخل المرمى (د 79)، وقلص خريبين النتيجة بتسديدة قوية (د 86)، وأجرى دياز عدة تغييرات قبيل نهاية المباراة، لكن النتيجة ظلت على حالها ليتأهل الهلال إلى ربع نهائي البطولة.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا ستجرى غدًا الثلاثاء، على تقام مباراتا ربع النهائي يوم الخميس المقبل، ويلتقي الفائزان في نصف النهائي الأحد المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.