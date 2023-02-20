سعود بن خالد يدشن منتدى المدينة المنورة الذكية

البلاد – المدينة المنورة

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، أعمال “منتدى المدينة المنورة الذكية”، في نسخته الثانية، والذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، واطّلع سموه على ركن منصة “رسيل”، أول منصة للمدن الذكية في المملكة، كما افتتح معرض “تناغم المدينة” للفنانة السويسرية -الفرنسية كاترين جفيلر.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البلهيشي، على منافسة المملكة العربية السعودية للوصولِ إلى مستوياتٍ قياسيةٍ في مجالاتِ تنميةِ المدنِ وتحقيقِ الاستدامة، واستعرض التجربة الوطنية للمدينةِ المنورة في التحولِ إلى مفهومِ المدينةِ الذكيةِ والتي تأتي في إطار تحسين جودةِ الحياةِ للسكان وإثراءِ تجربةِ ضُيوف الرحمن زوار المسجدِ النبويِ، انطلاقاً من دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِ عهدِهِ الأمين –حفظهم الله– بالتعاونِ مع جميعِ الشركاءِ في القطاعِ الحكوميِ والخاص للعملِ بصورةٍ تكاملية للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .



وأوضح أن استراتيجية المدينة المنورة الذكية تتمحورُ حولَ الإنسان؛ ولهذا تعمل كافة الجهات والشركاء وفق 3 محاورَ رئيسية تتمثلُ في التنميةِ المستدامة، وتحسينِ جودةِ حياةِ السُّكانِ وإثراءَ تجربةِ الزوارِ، وتَطويعِ التقنية لخدمةِ المدينةِ المنورة. إثر ذلك، تناولت المديرة التنفيذية لبرنامج موئل الأمم المتحدة السيدة ميمونة شريف، خلال كلمتها في أعمال المنتدى، مفهوم المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان.