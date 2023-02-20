زلزال 6 فبراير يشطر جبلا تركيا إلى نصفين

البلاد – وكالات

ما زالت آثار زلزال 6 فبراير المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تظهر يوما تلو الآخر، ورغم مرور نحو أسبوعين على توقيت وقوع الزلزال، ظهرت آثاره على جبل جنوب تركيا حيث شُطر الجبل إلى نصفين.

وتسبب الزلزال المدمر والذي كان مركزه «كهرمان مرعش»، في شقوق عميقة بجبل في منطقة «أكشاداغ بملاطية»، شرق تركيا وفقا لتقرير لصحيفة «حرييت»، التركية.

ودمر زلزال 6 فبراير العديد من المنازل والمباني في أكشاداغ، وقسم الجبل المعروف باسم «دير روك»، في منطقة أكتيب إلى قسمين.

وأصيب المواطنون الذين زاروا المنطقة بالذهول من مشهد انقسام الجبل إثر الزلزال، وقال ظافر جاهد ليفينتوغلو، أحد سكان المنطقة، إنه صعد إلى المنطقة الجبلية من خلال تتبع الشقوق، قائلا: «شاهدنا شقوقا تقسم الجبل لنصفين تمتد لـ 3 كيلومترات تقريبا»، وفقا للصحيفة التركية.

في السياق، توقفت عمليات البحث والإنقاذ التركية عن الناجين إثر الزلزال الذي وقع قبل نحو أسبوعين وأسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص في تركيا فضلا عن خسائر مادية تتراوح بين 30 و40 مليار دولار وفقا لما أعلنته السلطات التركية.