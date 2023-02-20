بكين: اتهامات واشنطن بشأن تسليحنا لروسيا “زائفة”

البلاد- متابعات

نددت بكين، اليوم الاثنين، بما وصفتها بأنها اتهامات “زائفة” صدرت عن الولايات المتحدة تفيد بأن الصين تفكّر في تسليح روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي دوري: “لا نقبل أن تشير الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى العلاقات الصينية الروسية، ناهيك عن الإكراه والضغط»، متهماً واشنطن بـ”نشر معلومات زائفة”.

وأتى التصريح بعدما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع محطة “سي بي أس” إن الصين “تدرس الآن توفير دعم فتاك” لموسكو يراوح بين “الذخيرة والأسلحة بحد ذاتها”.

وأدلى بتصريحات مماثلة في سلسلة من المقابلات خلال تواجده في المانيا حيث شارك السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن والتقى نظيره الصيني وانغ يي.

وتفاقم التوتر القائم أصلا في العلاقات بين القوتين العظميين بعدما أسقطت واشنطن منطادا قالت إنه صيني لأغراض التجسس. وظهرت مخاوف من أن الصين تعمق روابطها مع روسيا إلا أن وانغ يي قال إن بكين تلعب دورا بناء وتدعم الحوار.

وأكد الناطق “لا نقبل بأن تشير الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى العلاقات الصينية الروسية، ناهيك عن الإكراه والضغط”.

وأضاف “توجه الصين على صعيد القضية الأوكرانية يُلخص بجملة واحدة وهي الحث على السلام وتعزيز الحوار”.