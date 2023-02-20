بحضور دولي وإقليمي.. انطلاق فاعليات “المنتدى السعودي للإعلام”

البلاد- متابعات

وسط حضور دولي وإقليمي، وتحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”، انطلقت فعاليات “المنتدى السعودي للإعلام”، في يومه الأول، بمدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي إن تطوير الإنسان هو جوهر “رؤية السعودية 2030″، وأن الإعلام جزء أصيل في عملية التطوير، وهو الأمر الذي شجّع على إطلاق “المنتدى السعودي للإعلام”، مشيراً إلى أن تنامي الوعي الاجتماعي يتطلب من مجتمع الإعلاميين أن يواكب التغيير ويستجيب لهذا المحفز الجديد.

ورحّب الحارثي، في كلمته الافتتاحية، بضيوف المنتدى من مختلف دول العالم، مؤكددا أن المنتدى يُعقد في لحظة تنموية مهمة بالنسبة إلى السعودية، مشدداً على أن استخدام مفهوم حرية الإعلام لا يعني تمرير خطابات الكراهية والإساءة للأديان والرموز الدينية.

وامتلأت قاعات المنتدى بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر، حيث يشارك أكثر من 1500 إعلامي من مختلف دول العالم.

وناقشت الجلسات الأولى لـ«المنتدى السعودي للإعلام»، الذي يُعقَد في نسخته الثانية، عدداً من الموضوعات الإعلامية، مع نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.

ويشهد المنتدى، طوال يومين، عدداً من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتناول قضايا وهموم الصناعة الإعلامية في أشكالها المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، ويلقي الضوء على التجارب المحلية والدولية وتحديات العمل الإعلامي وآفاقه مع التحولات الرقمية.