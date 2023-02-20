الجوازات تحدد الشروط اللازمة قبل السفر للخارج.. تعرف عليها

البلاد- متابعات

أشارت المديرية العامة للجوازات، إلى الاشتراطات اللازمة خلال سفر المواطنين إلى خارج المملكة، موضحة أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأعلى، وأما من لديه جواز سفر ساري الصلاحية (3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر إلى الخارج دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية بالأنظمة الآلية.

وتضمنت الاشتراطات التأكد قبل السفر من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، وأن يبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.

وشملت الاشتراطات أيضاً تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية على أن يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في “توكلنا”، كما يشترط حصول الفئة العمرية من 12 إلى 16 عاماً على جرعتين من لقاح كورونا.

وجاء في الاشتراطات أن الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة، وسجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.