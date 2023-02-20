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الثاني خلال دقائق ..  زلزال 5.8 ريختر يضرب هاتاي التركية

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1444 هـ      20 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

أعلنت إدارة الكوارث التركية وقوع زلزال جديد بقوة 5.8 درجة في قضاء “صمنداغ” بولاية هاتاي.

ومنذ قليل، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات في منطقة أنطاكيا التركية وشعر به سكان لبنان وسوريا وفلسطين، بينما أفاد المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل أنه رصد هزة أرضية بقوة 6.5 في ‫تركيا وسوريا.

وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وسائل الإعلام التركية، بوقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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