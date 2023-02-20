أمير القصيم يؤكد على خدمة المواطنين

البلاد – بريدة

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير الخدمات للمواطنين في أنحاء المنطقة جميعها، وتسهيل حصولهم عليها.

جاء ذلك خلال استقباله بمجلس الاستقبال في الإمارة، رئيس لجنة أهالي مدينة بريدة محمد الفوزان السابق، وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها في دورتها الجديدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، حيث هنأ الأعضاء والعضوات الجدد في اللجنة بعد إعادة تشكيلها، وتسلم تقريراً يرصد جهود اللجنة خلال الدورة السابقة، مشيداً بالدور الذي يقوم به أعضاء اللجنة تجاه الدور المجتمعي لأهالي مدينة بريدة.

من جهة ثانية يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان عدداً من المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تصل إلى 40 مشروعاً تعليمياً، بقيمة تبلغ 611 مليون ريال.