أمير الشرقية يرعى حفل “إطعام” ويشيد بجهودها

البلاد – الدمام

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تبذلها جمعية “إطعام” لحفظ النعمة وتطوير مفهوم الاستفادة من فائض الطعام، منوهاً بأن الجمعية تعد من المبادرات التي تعتز بانطلاقتها من المنطقة ونقلت تجربتها إلى كافة مناطق المملكة وأحدثت أثراً محموداً، ورفعت الوعي تجاه حفظ النعمة، ولازالت تقدم مبادرات مميزة تسهم في تطور أعمالها.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي للجمعية وإطلاق مشاريع نوعية ومبادرات مجتمعية وتكريم شركاء النجاح، وإطلاق أول سوبر ماركت غير ربحي يسهم في حفظ الموارد الغذائية من الهدر، وتقديم حلول التأمين الغذائي المستدام للأسر المستفيدة والأفراد. وقد دشّن سموه خلال الحفل مشروع “إطعام إكسبريس” الذي تطلقه الجمعية بالمنطقة، كما تضمن الحفل إطلاق مؤسسة إطعام للخدمات الغذائية “الذراع اللوجستي التجاري، إضافة إلى إبرام مذاكرات تفاهم مع 6 شراكات مستدامة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي “إطعام” عبد اللطيف الراجحي برعاية سموه لحفل الجمعية السنوي، منوهاً بالدعم والرعاية من ولاة الأمر – حفظهم الله- للقطاع غير الربحي والذي مكنها في تحقيق الريادة وبلوغ المراتب المتقدمة.