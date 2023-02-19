شروط التقديم على تمويل الأسرة

البلاد – جدة

أعاد بنك التنمية الاجتماعية التقديم على منتج تمويل الأسرة، وذلك بعد توقف مؤقت لمدة ثلاثة أشهر بهدف تطويره. وأوضح البنك أن سقف التمويل لمنتج تمويل الأسرة يصل إلى 100 ألف ريال وذلك في حالة عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً، مبيناً أن مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات، على أن يتم السداد بشكل شهري، ويتم الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

ومن الشروط العامة لمنتج تمويل الأسرة ما يلي:

– ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

– ألا يزيد الدخل الشهري عن 14500 ريال.

– ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.

– يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوجاً، وإذا كان أرمل او مطلقاً ويشترط أن يعول طفلاً فأكثر.

– يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو الزوجة المهجورة ويشترط أن تعول طفلاً فأكثر.