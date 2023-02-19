أمير الرياض ونائبه ووكيل الإمارة: مشروع التطوير يجسد الدعم الكبير للنهضة غير المسبوقة

البلاد – الرياض

ثمن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق “شركة تطوير المربع الجديد، التي تهدف إلى تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا في مدينة الرياض.

وقال: “إن هذا المشروع امتداد للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد -حفظهما الله- حيث سيسهم هذا المشروع في تطوير مستقبل العاصمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما قال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، إن ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هو امتداد للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- والدعم والمتابعة من قائد الرؤية سمو ولي العهد -أيده الله- ومحققاً للخطط المستقبلية والرؤى الإستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة.

في السياق، قال وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، إن هذا المشروع امتداد لما تشهده المملكة في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من نقلة تنموية ومشروعات نوعية تعزز من مكانة المملكة على جميع المستويات، وترسخ من مكانة العاصمة.