43858 قتيل بزلزال تركيا وسوريا وفق أحدث إحصائية    

البلاد – وكالات

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبي البلاد الأسبوع الماضي إلى 38 ألفا و44 شخصا.

وذكر تلفزيون “تي آر تي وورلد” التركي، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت أيضا إلى 5814 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 43 ألفا و858 شخصا.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

وفى وقت سابق، انتشل رجال الإنقاذ، طفلا حيا يبلغ من العمر 12 عاما من تحت الأنقاض في جنوب شرق تركيا في اليوم الحادي عشر بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.