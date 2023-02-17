الدولية

هزة أرضية جديدة 3.4 ريختر تضرب وسط تركيا

صحيفة البلادaccess_time27 / رجب / 1444 هـ      17 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 2  كيلو متر.

وكشف مركز «رصد الزلازل الأورو متوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 55 كم بين الشرق والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش» جنوب تركيا و12 كيلو متربين الغرب والجنوب الغربي من «جولباشي» جنوب مدينة أنقرة.

بدوره، أعلن «الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر» رفع قيمة المساعدات الدولية لتركيا وسوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدين فجر يوم 6 فبراير الجاري من 200 مليون إلى 650 مليون فرنك سويسري “216 ـ 703 ملايين دولار”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.