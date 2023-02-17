هزة أرضية جديدة 3.4 ريختر تضرب وسط تركيا

البلاد – وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر.

وكشف مركز «رصد الزلازل الأورو متوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 55 كم بين الشرق والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش» جنوب تركيا و12 كيلو متربين الغرب والجنوب الغربي من «جولباشي» جنوب مدينة أنقرة.

بدوره، أعلن «الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر» رفع قيمة المساعدات الدولية لتركيا وسوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدين فجر يوم 6 فبراير الجاري من 200 مليون إلى 650 مليون فرنك سويسري “216 ـ 703 ملايين دولار”.