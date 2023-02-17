فشل إطلاق أكبر الصواريخ اليابانية

البلاد – وكالات

باء بالفشل التام إطلاق صاروخ H3 الفضائي الياباني، وهو أول إطلاق لصاروخ الجديد منذ 29 عاما، وفقا لتقرير RT.

وقال الخبراء بناء على البث التلفزيوني الحي لعملية الإطلاق أن الصاروخ عجز عن الانفصال من الأرض.

وأعلن ممثلون عن وكالة الدراسات الجو- فضائية اليابانية أثناء البث التلفزيوني الحي لعملية إطلاق الصاروخ أن الأخصائيين اليابانيين تمكنوا من تشغيل المحرك الرئيسي، لكنهم فشلوا في تشغيل وحدات التسريع الصاروخية، ولا يزال المتخصصون يحققون في ملابسات الحادث التقني.

وكان يفترض أن يحمل الصاروخ إلى مدار الأرض القمر الصناعي ALOS-3 المخصص لمراقبة الكوارث الطبيعية.

و أعلنت وكالة الدراسات الجو- فضائية اليابانية أنها تعتزم إعادة إطلاق الصاروخ في أسرع وقت ممكن بعد أسبوع أو أسبوعين.

يذكر أن H3 هو أكبر الصواريخ اليابانية العاملة بالوقود السائل، ويبلغ طوله 63 مترا، حمولته 4-6 أطنان.