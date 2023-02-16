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5 قتلى و9 آلاف مشرد حصيلة ضحايا الإعصار جابرييل في نيوزيلندا

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1444 هـ      16 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

كثفت نيوزيلندا، اليوم  الخميس، جهود التعافي من الإعصار جابرييل   الذي أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل وشرد 9 آلاف.

وضرب الإعصار نيوزيلندا، الأحد الماضي، قبل أن يشق طريقه إلى الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، وعزل بلدات بأكملها وجرف مزارع وجسورا وماشية وأدى لغمر المنازل بالمياه وتقطع السبل بالسكان فوق الأسطح.

ولا يزال الاتصال بعدد من المناطق أو الوصول إليها صعبا، وتجري السلطات عمليات استطلاع من الجو لرصد الأضرار وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون معزولين.

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز لوسائل الإعلام “قلبي مع العائلات والذين مروا بظروف بالغة الصعوبة. سنركز تماما على بذل كل ما في وسعنا لدعمهم”.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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