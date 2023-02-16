وزير الصحة التركي ينجو بأعجوبة من كرة لهب سقطت أمامه

البلاد – وكالات

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وقوع انفجار وتطاير ألسنة اللهب أمام وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال.

ويظهر وزير الصحة التركى وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، وفجأة تطايرت ألسنة اللهب، بحسب ما ظهر في الفيديو وكان ذلك نتيجة انفجار بالقرب من الوزير لم تتضح طبيعته.

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الأربعاء، معلومات جديدة تتعلق بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس “ريختر”.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.