مقتل أطفال بألغام حوثية

البلاد – وكالات

قُتل 3 أطفال، وأصيب 3 آخرون بانفجار لغمين حوثيين، في حادثتين منفصلتين شهدتهما محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر حقوقية إن لغماً حوثياً انفجر في مجموعة من الأطفال بمديرية حيس، جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث، موضحة أن الحادثة وقعت أثناء لعب الأطفال كرة القدم في ملعب ترابي شرق مدرسة القعقاع، وأدت إلى مقتل الطفلين: محمد عبده رزة، ويعقوب نزهان فيصل، وإصابة عبد الملك عبده حساني.

وفي حادثة أخرى، أدى انفجار لغم حوثي إلى مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين في مدينة الدريهمي.